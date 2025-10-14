„Sehen“ mit dem Stock und den Fingerkuppen

Die „Krone“-Redakteurin probiert’s selbst aus. Mit einer Dunkelbrille und Blindenstock versucht sie ein paar Meter zu gehen. Orientierung gibt am asphaltierten Boden ein Streifen aus Pflastersteinen sowie die Hecke am Rand. Beides ist mit dem Stock gut zu ertasten. Wie viele Meter schon bewältigt sind? Keine Ahnung. Dazu hätte man die Schritte zählen müssen.