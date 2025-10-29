Jeder 10. Job im Automotive-Sektor ist weggefallen

Dazu kommt: „In den Jahren nach Corona gab es einen deutlichen Aufholeffekt. In dieser Zeit war die Nachfrage besonders hoch, man hat Personal aufgestockt – das man jetzt eben wieder zurückfährt“, erklärt Schmidt. Die angespannte wirtschaftliche Lage führt laut der AMS-Chefin auch zu einem Rückgang des privaten Konsums. Gepaart mit dem immer stärker werdenden Online-Handel bringe das ein Beschäftigten-Minus im klassischen Handel. Die Kündigungen führen wiederum zu einem noch weiter eingeschränkten Konsum – „eine toxische Mischung“, sagt Schmidt.