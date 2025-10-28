Bereits jetzt Vorfreude auf die Weihnachtsmärkte

Geht es um das „Quäntchen Trost“, sprich Punsch am Weihnachtsmarkt, ist den Österreichern egal, ob geschüttelt oder gerührt. Auch die Wirtschaftslage und die miese Konsumstimmung sind dann kein Thema, ist Ernst Gittenberger vom Institut für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) an der Linzer JKU überzeugt: „Die traditionellen Märkte in der Vorweihnachtszeit erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Laut unserer Prognose werden die Umsätze heuer auf rund 340 Millionen Euro ansteigen. Über die ökonomische Bedeutung hinaus erfüllen Weihnachtsmärkte aber auch eine gesellschaftliche Funktion: Sie schaffen Begegnungsräume, stiften Gemeinschaftsgefühl und fördern ein Stück Entschleunigung in einer von Unsicherheit geprägten Zeit.“