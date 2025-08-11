Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unzählige Alpinunfälle

Wanderer in Not: Harte Zeit für Bergretter

Steiermark
11.08.2025 19:00
Die 1900 steirischen Bergretter trainieren regelmäßig für anspruchsvolle Einsätze
Die 1900 steirischen Bergretter trainieren regelmäßig für anspruchsvolle Einsätze(Bild: Bergrettung Steiermark)

Das aktuelle Schönwetter zieht viele Wanderer in die steirischen Berge. Immer wieder kommt es dabei zu Unfällen. Die Bergrettung Steiermark stand am vergangenen Wochenende im Dauereinsatz. Alleine in den letzten 30 Tagen wurde sie zu 146 Einsätzen alarmiert.

0 Kommentare

Das erste schöne Bergwochenende seit Langem bescherte den steirischen Bergrettern 36 Einsätze. Am Sonntag etwa suchten sie stundenlang nach einer schwer verletzten 68-Jährigen. Die Steirerin verlor auf dem Weg zu einer Bergmesse am Gipfel des Ausseer Zinken die Orientierung und stürzte ab. Erst bei Einbruch der Dunkelheit konnte sie von den Rettungskräften in einem kaum zugänglichen Gebiet lokalisiert werden. An der Suchaktion beteiligten sich 16 Bergretter, zwei Hundeführer-Teams, die Alpinpolizei und die Besatzung eines Polizeihubschraubers.

Um die Rettungskette im alpinen Bereich gewährleisten zu können, arbeiten die steirischen Einsatzorganisationen eng zusammen. „Je nach Einsatzart und Alarmstichwort wird von unserer Leitstelle, der Landeswarnzentrale Steiermark, das entsprechende Rettungsmittel entsendet“, erklärt Enrico Radaelli, Pressesprecher der Bergrettung Steiermark.

Enrico Radaelli ist seit 2021 Pressesprecher der Bergrettung Steiermark
Enrico Radaelli ist seit 2021 Pressesprecher der Bergrettung Steiermark(Bild: Bergrettung Steiermark)

Weniger Alpintote trotz massenhafter Unfälle
Aktuell sind die steirischen Bergretter besonders gefordert. Rund 1900 Menschen engagieren sich freiwillig bei der Bergrettung Steiermark. Sie helfen unentgeltlich Menschen, die in alpine Notlagen geraten. Unter anderem das Engagement der freiwilligen Helfer sorgte 2024 dafür, dass die Anzahl der Alpintoten in der Steiermark (27) niedriger war als im 10-Jahres Mittel – und das, obwohl mehr Menschen (1293) verunfallten.

Jedes Jahr absolvieren 60 Bergretter in der Steiermark ihre Grundausbildung. Vor Kurzem wurde die Sommerausbildung der zukünftigen Einsatzkräfte abgeschlossen. „Das deckt unseren Nachwuchsbedarf aktuell gut ab“, betont Enrico Radaelli, der Pressereferent der Bergrettung Steiermark.

Zitat Icon

Wir trainieren für Einsätze bei schlechtem Wetter, für Einsätze bei Nacht, in steilen Felswänden. Das ist unser Ehrenamt, und wir sind sehr stolz, dass wir so viele Bergretter haben, die das in ihrer Freizeit machen.

Enrico Radaelli, Pressereferent der Bergrettung Steiermark

Neben den Bergrettern sind auch 31 ausgebildete Lawinen- und Suchhunde Teil des steirischen Teams. Auch sie rückten am Wochenende zu zwei Suchaktionen aus.

Hubschrauber im Dauereinsatz
Hier noch ein Auszug der 36 Einsätze der steirischen Bergrettung am vergangenen Wochenende:

Beim Abstieg von der Rotsohlalm kam eine 55-jährige Niederösterreicherin zu Sturz. Die Bergrettung Mariazeller Land fand die Verletzte am Wanderweg. Die Frau wurde mit Verdacht auf eine Fraktur mit dem Notarzthubschrauber C17 in das LKH Amstetten geflogen.

In Thörl verletzte sich eine 49-Jährige aus Bruck-Mürzzuschlag am linken Knöchel. Die Bergrettung Turnau konnte die Frau auf dem Wanderweg lokalisieren. Aufgrund der Verletzung wurde sie durch den Notarzthubschrauber C17 in das UKH Kalwang geflogen.

Präventionstipps der Polizei

  • Sorgfältige Tourenplanung unter Berücksichtigung von Wetter, Wegbeschaffenheit und persönlicher Kondition
  • Geeignetes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung tragen
  • Ausreichend Proviant und Flüssigkeit mitführen
  • Route und voraussichtliche Rückkehrzeit einer Vertrauensperson mitteilen
  • Regelmäßig Pausen einlegen
  • Bei Erschöpfung oder Schlechtwetter rechtzeitig umkehren

Eine 78-jährige Schwammerlsucherin aus Bruck-Mürzzuschlag knöchelte in Langenwang mit dem rechten Bein um und konnte nicht mehr selbstständig weitergehen. Sie wurde von der Bergrettung Mürzzuschlag im Wald geortet und dem Roten Kreuz übergeben. Mit Verdacht auf eine Knöchelfraktur wurde sie in das LKH Leoben eingeliefert.

In St. Barbara im Mürztal wurde ein Wanderer nach einem Kreislaufkollaps gerettet. Der Notarzthubschrauber C17 flog den Wanderer ins LKH Leoben. Im Einsatz standen sechs Kräfte der Bergrettung Veitsch, der Notarzthubschrauber C17 sowie ein Alpinpolizist.

Lesen Sie auch:
Immer zur Stelle: Unsere Bergretter!
Hochbetrieb für Helfer
Bergrettung Villach: Fünf Einsätze an einem Tag!
06.08.2025
Krone Plus Logo
Einsatz am Berg
Alpine Hilfe: Wenn am Gipfel die Luft ausgeht
08.07.2025
Neuer Höchststand
Zahl der tödlichen Alpinunfälle stieg massiv an
25.06.2025

Österreichweit verzeichnete die Bergrettung 2024 mit 10.097 Einsätzen einen neuen Höchststand. Im August wurden mit 48 Menschen die meisten Todesopfer im alpinen Bereich verzeichnet. Das zeigt die alpine Unfallstatistik des österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit (ÖKAS) und der Alpinpolizei.

Porträt von Yara Höfer
Yara Höfer
Porträt von Theresa Kapper
Theresa Kapper
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
207.537 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.680 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
150.989 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1427 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1100 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1010 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf