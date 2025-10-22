Lenker eines Luxusautos bei Unfall schwer verletzt

Von der Straße abgekommen und mit der Beifahrerseite gegen einen Baum gefahren ist am Dienstagabend der Lenker einer Mercedes-G-Klasse auf der Thalgauegg Landesstraße (L227) in Salzburg. Bei dem Unfall wurde das Auto komplett zerstört, der Fahrer schaffte es jedoch noch, selbst auszusteigen.
Noch vor Ort musste der Mann vom Roten Kreuz versorgt werden. Er wurde bei dem Unfall erheblich verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.
„Wie durch ein Wunder“
Die Feuerwehr Thalgau, die mit dem Löschzug Thalgau vor Ort war, spricht davon, dass der Fahrer das Auto „wie durch ein Wunder“ selbst verlassen konnte.
Das Luxusauto wurde bei dem Unfall im vorderen Bereich komplett zerstört. Für die Aufräumarbeiten musste die L227 für gut eine Stunde gesperrt werden.
