Lenker eines Luxusautos bei Unfall schwer verletzt

Von der Straße abgekommen und mit der Beifahrerseite gegen einen Baum gefahren ist am Dienstagabend der Lenker einer Mercedes-G-Klasse auf der Thalgauegg Landesstraße (L227) in Salzburg. Bei dem Unfall wurde das Auto komplett zerstört, der Fahrer schaffte es jedoch noch, selbst auszusteigen.