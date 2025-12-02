Darum stolpert Red Bull Salzburg über die Zwerge

Wieder einmal stolperte Salzburg am Sonntag über einen Liga-Zwerg. Diesmal war es Altach, das den Bullen beim 1:1 zum zweiten Mal in dieser Saison einen Punkt abluchste. Was auffällt: Besonders gegen die kleinen Teams der Liga tut sich der Tabellenführer schwer, als Sieger vom Platz zu gehen. Denn neben den Punktverlusten gegen die Vorarlberger ließen die Bullen auch schon gegen Ried, Blau-Weiß Linz (je 2:2) und WSG Tirol (Heim-2:3) Federn.