Darum stolpert Red Bull Salzburg über die Zwerge

Wieder einmal ließ Red Bull Salzburg gegen einen Fußball-„Zwerg“ aus der heimischen Bundesliga Punkte. Im Talk mit der „Krone“ in Altach sprach Tormann Alexander Schlager Klartext und blickte auch auf die baldige Auslosung für die Fußball-WM.
Wieder einmal stolperte Salzburg am Sonntag über einen Liga-Zwerg. Diesmal war es Altach, das den Bullen beim 1:1 zum zweiten Mal in dieser Saison einen Punkt abluchste. Was auffällt: Besonders gegen die kleinen Teams der Liga tut sich der Tabellenführer schwer, als Sieger vom Platz zu gehen. Denn neben den Punktverlusten gegen die Vorarlberger ließen die Bullen auch schon gegen Ried, Blau-Weiß Linz (je 2:2) und WSG Tirol (Heim-2:3) Federn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.