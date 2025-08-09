Das sind die Hürden beim Hochwasserschutz

Einsprüche verzögerten Schutzbauten

Dass Hochwasserschutz aber trotz ambitionierter Planung und Investitionsbereitschaft zu einem jahrelangen Spießrutenlauf werden kann, wird am Beispiel der oststeirischen Gemeinde Neudau deutlich. Der Ort an der Lafnitz war im letzten Jahr auch stark von Hochwasser betroffen, und das mitten in den Bauarbeiten für neue Schutzdämme. „An jenen Stellen, wo der Damm bereits fertig war, hat man deutlich gesehen, dass es zu keinen Überflutungen kam“, sagt SPÖ-Bürgermeister Wolfgang Dolesch. Im restlichen Bereich des Ortes hatte man Millionenschäden zu beklagen.