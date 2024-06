Hochwasser: Steiermark will nun Millionen vom Bund

Der Schock nach der Hochwasser-Katastrophe in der Steiermark sitzt nach wie vor tief. In betroffenen Gebieten, insbesondere Graz-Umgebung und der Oststeiermark, dauern die Aufräum- und Sanierungsarbeiten an. „Parallel dazu müssen wir aber auch in die Zukunft schauen“, sagte ÖVP-Landesrätin Simone Schmiedtbauer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit Blick auf dringende Investitionen in Schutzmaßnahmen.