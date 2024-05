„Ramon“ soll Steirer vor Hochwasser schützen

Erst am vergangenen Dienstag bescherten heftige Unwetter in weiten Teilen der Steiermark den bis dato einsatzreichsten Tag des Jahres – 261 Einsätze mussten die Feuerwehren abarbeiten. Besonders der Bezirk Weiz und der Raum Mürzzuschlag war von Überflutungen betroffen. Um gegen derartige Wetterextreme künftig besser geschützt zu sein, wird das Land Steiermark allein in diesem Jahr 55 Millionen Euro zur Verfügung stellen. „Wir werden weiter in Präventionsmaßnahmen investieren und den Hochwasserschutz ausbauen und modernisieren“, stellt Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) klar.