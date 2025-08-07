Hotspot Feldkirchen: 13,2 Mio. Fahrzeuge gemessen

Die Verkehrsbelastung sei nach wie vor hoch, heißt es vom VCÖ. An 24 der 41 Zählstellen hat der Autoverkehr noch weiter zugenommen. Dem entgegenwirken können insbesondere Unternehmen und Freizeiteinrichtungen: Das Bilden von Fahrgemeinschaften, die Nutzung von Arbeitsrädern oder etwa das Klimaticket als Jobticket können zu einer Reduktion der Verkehrsbelastung beitragen.