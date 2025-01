61 Opfer: Zahl der tödlichen Unfälle nahm 2024 ab

Außerdem heißt es: „Die kommende Bundesregierung ist gefordert, Handy am Steuer endlich auch in Österreich als Delikt im Vormerksystem aufzunehmen, so wie das in den meisten EU-Staaten der Fall ist.“ Wer beim Lenken mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiere so langsam wie ein Alko-Lenker mit 0,8 Promille. Beim Lesen und Schreiben von Nachrichten sei das Unfallrisiko sogar mehr als 20 Mal so hoch.