Welcher Sport-Promi räkelte sich hier in Leogang?

Der „Krallerhof“ in Leogang ist ein Fünfsterne-Hotel. Hier fand heuer Anfang Juni die Konferenz von Österreichs Landeshauptleuten statt. Und hier urlaubte zuletzt auch die deutsche Leichtathletin und Influencerin Alica Schmidt, die einige Ferienbilder und ein Bade-Video mit ihren 5,5 Millionen Instagram-Followern teilte.
Der Krallerhof schreibt in den sozialen Netzwerken über sich: „Avantgarde seit 1956. Echte Erlebnisse. Leiser Luxus, Eindrucksvolle Natur. Vier Pools, fünf Ruheräume, 17 Behandlungsräume, neun Saunen sowie 124 Zimmer und Suiten, ein Kiosk und eine Party-Alm warten auf die Gäste.
„Verliebe mich immer wieder neu ins Leben“
Das genoss auch die deutsche Leichtathletin und Influencerin Alica Schmidt, die mit ihrer Familie zu Gast war. Zu ihrem mutigen Sprung ins kalte Wasser schrieb sie: „Ich verliebe mich immer wieder neu ins Leben.“
2024 nahm die deutsche Leichtathletin den Olympischen Spielen in Paris teil. Ihre Spezialdisziplinen sind 400 Meter und 800 Meter. Seit 2021 steht die 26-Jährige auch für das Modeunternehmen Hugo Boss auf dem Laufsteg. Auch bei der Mailänder Modewoche hatte sie schon Auftritte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.