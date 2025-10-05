Vorteilswelt
Mutiger Sprung

Welcher Sport-Promi räkelte sich hier in Leogang?

Sport-Mix
05.10.2025 06:44
Die deutsche Leichtathletin Alica Schmidt hatte in Leogang eine schöne Urlaubszeit.
Die deutsche Leichtathletin Alica Schmidt hatte in Leogang eine schöne Urlaubszeit.(Bild: Instagram/Alica Schmidt)

Der „Krallerhof“ in Leogang ist ein Fünfsterne-Hotel. Hier fand heuer Anfang Juni die Konferenz von Österreichs Landeshauptleuten statt. Und hier urlaubte zuletzt auch die deutsche Leichtathletin und Influencerin Alica Schmidt, die einige Ferienbilder und ein Bade-Video mit ihren 5,5 Millionen Instagram-Followern teilte.

Der Krallerhof schreibt in den sozialen Netzwerken über sich: „Avantgarde seit 1956. Echte Erlebnisse. Leiser Luxus, Eindrucksvolle Natur. Vier Pools, fünf Ruheräume, 17 Behandlungsräume, neun Saunen sowie 124 Zimmer und Suiten, ein Kiosk und eine Party-Alm warten auf die Gäste.

„Verliebe mich immer wieder neu ins Leben“
Das genoss auch die deutsche Leichtathletin und Influencerin Alica Schmidt, die mit ihrer Familie zu Gast war. Zu ihrem mutigen Sprung ins kalte Wasser schrieb sie: „Ich verliebe mich immer wieder neu ins Leben.“

2024 nahm die deutsche Leichtathletin den Olympischen Spielen in Paris teil. Ihre Spezialdisziplinen sind 400 Meter und 800 Meter. Seit 2021 steht die 26-Jährige auch für das Modeunternehmen Hugo Boss auf dem Laufsteg. Auch bei der Mailänder Modewoche hatte sie schon Auftritte.

Ähnliche Themen
LeogangÖsterreich
Instagram
Sport
