45-Jähriger soll Ex-Frau niedergestochen haben

„Sie hat mich seit Jahren verarscht und sich vermutlich auch mit anderen Männern getroffen.“ So soll ein Linzer (45) die Messerattacke auf seine Ex-Frau erklärt haben. Der 45-Jährige lauerte seiner ehemaligen Gattin – so die Polizei – Mittwochfrüh an deren Arbeitsplatz, einem Lebensmitteldiskonter im Linzer Süden, auf.