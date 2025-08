„Mit gutem Beispiel“ | Kein Applaus

„Mit gutem Beispiel“. Gut verkaufen uns die Regierungsspitzen Christian Stocker/Andreas Babler/Beate Meinl-Reisinger ihren vermeintlich großzügigen Verzicht auf eine Erhöhung ihrer Gehälter, den sie am Freitag verkündeten, wenn sie davon sprechen, dadurch „mit gutem Beispiel voranzugehen“. Ja, eine „Nulllohnrunde“ für die Spitzenpolitik – das klingt zunächst gut. Es gilt für diverse hochrangige Funktionen, für die der Bund zuständig ist. Es gilt schon nicht für die Politiker in den Bundesländern. Von denen sich einige zwar der Nulllohnrunde anschließen, andere dagegen nicht. Was wiederum dazu führt, dass Landtagsabgeordnete in diesen Ländern bald so viel wie Nationalratsabgeordnete, und Landeshauptleute so viel wie der Bundeskanzler verdienen. Österreich eben...