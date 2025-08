„Haben es einfach nicht gut gemacht“

Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch fixierte nach dem 4:1-Hinspielsieg in Bergen souverän den Einzug in die dritte Qualirunde der Champions League. Dennoch nahm man nicht nur auf den Tribünen Raunen ob der mageren Darbietung gegen die Wikinger wahr, auch in den Reihen der Bullen machte sich eine gewisse Ernüchterung breit. „Ich will nichts schönreden, das war kein gutes Spiel. Der eine oder andere hatte nicht seinen besten Tag, aber wir haben es auch als Mannschaft einfach nicht so gut gemacht“, befand der deutsche Coach und erntete damit Zustimmung von seinem Landsmann Rouven Schröder. „Das Ziel Aufstieg haben wir geschafft, wir müssen aber besser spielen. Wir hatten wenig den Ball, sind viel hinterher gelaufen. Gerade anfangs der Saison ist es wichtig, im Erfolgsfall kritisch zu sein“, meinte der Sport-Geschäftsführer.