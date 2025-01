Nordkorea testete erfolgreich Hyperschall-Rakete

Nordkorea könnte Machtvakuum in Seoul ausnutzen

Derzeit besucht US-Außenminister Antony Blinken die Region und traf am Montag unter anderem seinen südkoreanischen Kollegen Cho Tae Yeol. Südkorea befindet sich nach der Suspendierung von Präsident Yoon Suk Yeol in einer Staatskrise. Experten warnten wiederholt vor der Gefahr, dass Nordkorea das Machtvakuum in Seoul ausnutzen könnte.