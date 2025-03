Eine Naturoase mitten in der Messestadt

Das Buschwindröschen ist eine der ersten Pflanzen, die im Frühling mit ihren weißen Blüten den Waldboden schmücken. Besonders in lichten Laubwäldern, an Waldrändern oder in Gebüschen fühlt sich das zarte Blümchen wohl und bildet dort oft dichte Blütenteppiche. Die Pflanze gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse und nutzt die Zeit vor dem Blattaustrieb der Bäume, um möglichst viel Licht zu tanken und zu blühen. Charakteristisch für das Buschwindröschen sind seine weißen, manchmal leicht rosa schimmernden Blüten mit sechs bis acht Blütenblättern und das dreiteilige, gefiederte Laub. Bereits im Mai zieht sich die Pflanze wieder in ihr unterirdisches Rhizom zurück und überdauert dort bis zum nächsten Frühjahr. Das Buschwindröschen spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem, da es eine frühe Nahrungsquelle für Insekten und Käfer darstellt. Wie alle Hahnenfußgewächse ist auch diese Art für den Menschen in allen Teilen giftig.