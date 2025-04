Neonazi ermordet Eltern, um Trump töten zu können

Einem Mitschüler gegenüber soll er erwähnt haben, dass er mit einem Russen in Kontakt stehen würde. Der Plan sei es gewesen, in der Ukraine unterzutauchen (siehe Tweet oben). In einer Telegrammbotschaft fragte er laut Ermittlern: „Solange ich in der Ukraine bin, werde ich also ein normales Leben führen können? Selbst wenn man herausfindet, dass ich es getan habe?“