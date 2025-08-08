Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Baut auf Miteinander

Bei Reissmüller zählt mehr als nur Beton

Niederösterreich: Wirtschaft
08.08.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
Teamleiter Clemens Naber und Geschäftsführer Richard Grün.
Teamleiter Clemens Naber und Geschäftsführer Richard Grün.(Bild: Reissmüller Baugesellschaft)

Auf den Baustellen der Reissmüller Baugesellschaft in Niederösterreich entsteht weit mehr als nur Beton und Stahl. Hier wird Zukunft gemacht – mit Qualität, Herz und einem Team, das gemeinsam anpackt.

Der Kran hebt einen Stahlträger und platziert ihn passgenau an seinem Bestimmungsort. Maschinen, Bauarbeiter. Beton. Pläne. Was für Außenstehende nach Chaos aussieht, ist für Clemens Naber gelebte Struktur. „Man muss den Überblick behalten – nicht nur über Zahlen, sondern vor allem über Menschen“, sagt der 27-jährige Teamleiter für Bau und Kalkulation bei der Reissmüller Baugesellschaft in Waidhofen/Thaya. Er koordiniert die Baustellen, rechnet Angebote durch und ist mitverantwortlich für die Projektakquise. Was ihn antreibt? „Das familiäre Miteinander. Wir sind füreinander da – nicht nur auf der Baustelle.“

Wo Menschen den Unterschied machen

Seit 2018 ist Naber Teil des Unternehmens. Eine Anzeige im Jobwald führte ihn zur Reissmüller Baugesellschaft, geblieben ist er aus Überzeugung. Heute hat er klare Pläne: „Die Baumeisterprüfung, sein Team weiterentwickeln – und mitgestalten, wohin sich das Unternehmen bewegt.“ Dabei zählt für ihn besonders eines: Zusammenhalt.

Zitat Icon

„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ

Bild: Mag. Rita Newman

Vom Fundament bis zum Miteinander

Diesen Gedanken teilt auch die Unternehmensführung. Denn bei Reissmüller versteht man: Zukunft ist Teamleistung. „Einzelkämpfer haben in einer komplexen Branche wie dem Bau keinen Platz mehr“, weiß Geschäftsführer Richard Grün. „Wir setzen auf starke, eigenverantwortliche Teams – sie sind der Schlüssel, um flexibel, innovativ und nachhaltig zu arbeiten.“

Zukunft bauen heißt Menschen stärken

Die Mitarbeitenden profitieren von einem wertschätzenden Umfeld, flexiblen Arbeitszeitmodellen und gezielter Förderung.

Zitat Icon

„Wer hier arbeitet, soll sich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich entfalten können. Unsere Mitarbeitenden sollen nicht nur einen Job, sondern eine Perspektive haben.“

Richard Grün, Geschäftsführer Reissmüller Baugesellschaft m.b.H

Dass diese Haltung nicht nur auf dem Papier steht, zeigt sich im Alltag. Gegenseitiger Respekt ist hier keine Floskel, sondern gelebte Praxis – vom Bauhelfer bis zur Bauleitung. Gemeinsame Erfolge werden gefeiert, das Wir-Gefühl gestärkt. Denn: „Ein gutes Team spürt man - besonders dann, wenn es drauf ankommt.“

Die Reissmüller Baugesellschaft zeigt eindrucksvoll, dass moderner Bau nicht nur aus Beton, sondern vor allem aus Menschen gemacht ist. Wer hier arbeitet, baut nicht nur für heute – sondern gestaltet aktiv die Zukunft mit. 

Reissmüller Baugesellschaft m.b.H

Die Reissmüller Baugesellschaft m.b.H. aus Waidhofen an der Thaya und Krems ist seit 1949 als Generalunternehmer tätig und beschäftigt rund 120 Fachkräfte. Das Unternehmen bietet Leistungen von Planung bis Zimmerei, Fliesenlegerarbeiten und Baustoffhandel. Reissmüller steht für persönliche Betreuung, nachhaltige Bauweise und regionale Wertschöpfung. Zudem bildet das Unternehmen regelmäßig Lehrlinge in Baumeister-, Holzbau- und Fliesenlegerberufen aus. Weitere Informationen: www.reissmueller.at

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Niederösterreich
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
17° / 33°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
17° / 33°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
16° / 32°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
16° / 32°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
15° / 33°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
200.726 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
126.245 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
121.713 mal gelesen
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1488 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1196 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
912 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Niederösterreich: Wirtschaft
Gemeinsam stark
Rechberger, wo neben Wasser auch Wärme fließt
Einfach haargenau
Wenn der Salon zur zweiten Familie wird
Uhren Engel Schwechat
Hier schlagen nicht nur Uhren im gleichen Takt
Baut auf Miteinander
Bei Reissmüller zählt mehr als nur Beton
Lebenstraum erfüllt
Gumpoldskirchen: Kleines Golfen, große Welt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf