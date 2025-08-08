Hier schlagen nicht nur Uhren im gleichen Takt

Seit fast 70 Jahren steht der Schwechater Traditionsbetrieb Uhren Engel für Zeitgefühl mit Seele. Hier zählt nicht nur das Ticken der Uhr – sondern vor allem das Miteinander. Kundenservice mit Herz, ein Team, das wie ein Uhrwerk zusammenarbeitet, und ein Gespür für die besonderen Momente im Leben.