Illegaler Schütze muss nach Polizeieinsatz zahlen

Für große Aufregung hatte in Ebensee ein Mann gesorgt, der am Langbathsee in Ebensee mit einer Faustfeuerwaffe Schüsse abgegeben hatte. Die Polizei konnte den Schützen vor Ort aber nicht mehr antreffen. Eine Fahndung war erfolgreich. Dem Mann – er hatte mit einer Softgun gefeuert – wurden 1020 Euro Strafe aufgebrummt. Dagegen legte er beim Landesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Diese wurde nun abgewiesen.