„Trauere um jedes kleine Geschäft, das schließt“

Und über welchen Neuzugang zum Wiener Alltag freuen Sie sich umgekehrt am meisten?

Ich genieße es, in einer absolut globalen Stadt zu leben. Ich reise nicht gerne. Aber ich liebe es, die Welt in Wien zu entdecken – sei es auf unseren Märkten oder in den vielen tollen Restaurants. Und ich bin fasziniert davon, wie sich Wiens Kultur in unserer globalisierten Zeit weiterentwickelt.