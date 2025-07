„Magischer Abend“ blieb ohne Überraschung

Die Erstrundenpartie im ÖFB Cup hatte alles, was das Fußballherz begehrt: Flutlicht, David gegen Goliath und ein motivierter Auswärtsblock. Denn die Pongauer Fußballparty mutierte bereits vor Ankick zum Steirerfest. Rund ums Stadion regierte schon Stunden vor dem Spiel Schwarz-Weiß – auch darin sorgten vor allem die Grazer Schlachtenbummler für Radau. In friedlicher Manier sorgten die Steirer für eine richtige Cup-Atmosphäre. Nur bei denen, die das Spiel im Fernsehen verfolgten, machten sie sich unbeliebt. Da die Hauptkamera unglücklich hinter dem Sturm-Sektor positioniert wurde, taten sich die Zuseher in Hälfte eins schwer, etwas zu sehen.