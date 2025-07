Cup-Auftritt von Wals-Grünau endet mit Debakel

„Wir sind eiskalt erwischt worden. Sie sind mit voller Wucht draufgegangen, haben aus allen Lagen geschossen“, waren für Grünau-Trainer Christoph Knaus die ersten 30 Minuten welche zum Vergessen. Zwar keimte durch zwei Tore von Brennsteiner und Zikic zu Beginn der zweiten Hälfte wieder Hoffnung auf. „Vom Charakter und Willen her, war das das, was wir sehen wollten, das Momentum war da“, sagte Knaus. Doch kurz darauf wurde dieser Funke Hoffnung zerstört. Nun muss die Mannschaft die Lehren ziehen, um eine ähnliche Klatsche beim Liga-Auftakt in einer Woche gegen Dornbirn zu vermeiden.