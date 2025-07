Rot-schwarze Akzente in der Landeshauptstadt

Ein zentrales Thema innerhalb der Stadtverwaltung ist der Bahnhof. Alle Vorhaben werden in enger Abstimmung mit allen relevanten Stakeholdern – auch im Kontext von „Bregenz Mitte“ – mit Nachdruck weiterverfolgt, bekräftigten Ritsch und Frühstück. Ein erster Meilenstein sei die feierliche Eröffnung des provisorischen Ausweichgebäudes am 15. Juli gewesen. Das in Holzbauweise errichtete Gebäude wird bis zur Fertigstellung des neuen Bahnhofs als Übergangslösung dienen.