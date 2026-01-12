Vorteilswelt
Eisregen-Warnung:

Aufpassen, dass es keinem „die Haxen ausreißt“

Oberösterreich
12.01.2026 19:34
In Vorderweißenbach landete sogar ein Räumfahrzeug im Graben – die Feuerwehren halfen bei der ...
In Vorderweißenbach landete sogar ein Räumfahrzeug im Graben – die Feuerwehren halfen bei der Bergung per Kran zusammen(Bild: FF Bad Leonfelden)

Minus 29 Grad! Dieser Montag, 12. Jänner 2026, geht in die Annalen der Meteorologen ein. Grund: Neuer Kälterekord, aufgestellt in Gugu in Liebenau. Auf die Rekordkälte folgt eine Warmfront mit Eisregen und der kann noch einen Tag lang für Probleme in Oberösterreich sorgen: Achtung Rutschgefahr! Am Montagabend gab´s jedenfalls schon Megastau im Schneefall und Eisregen.

0 Kommentare

Aufpassen, heißt es in der Nacht und am Dienstagmorgen in Oberösterreich. Denn schon am späten Nachmittag hatten vereiste Straßen für zahlreiche Unfälle – in Vorderweißenbach stürzte auch ein Schneepflug ab – und Staus gesorgt. Vor allem in und um Linz standen Pendler bis zu einer Stunde im Stau, um nach Hause zu kommen. Und für die Nacht ist Eisregen angesagt.

58 Bergungs-Einsätze
Bis 19 Uhr waren die Feuerwehren in OÖ am Montag zu 58 Unfällen und Bergungen von hängengebliebenen Pkw und Lkw ausgerückt – es gab laut Rotem Kreuz aber zum Glück keine gröberen Verletzungen. Nachdem Montagnacht in Gugu in Liebenau der Kälterekord mit eisigen -29 Grad gebrochen worden, war, ist es jetzt mit dem Eintreffen der Warmfront mit den tiefen Temperaturen vorbei: Am Dienstag soll es in Oberösterreich sogar wieder Plusgrade geben!

Geduld auch bei Bus und Bahn gefragt
Der Eisregen könnte bis Dienstagnachmittag auch noch massive Probleme bei den Öffis machen. Auf der Weststrecke von Linz nach Salzburg und Wien rechnen die ÖBB mit vereisten Gleisen und Verspätungen. Zu längeren Wartezeiten kann es auch im Busverkehr in Oberösterreich kommen. Spätestens am Mittwoch sollte sich wieder alles normalisiert haben.

Oberösterreich

