Aufpassen, dass es keinem „die Haxen ausreißt“

58 Bergungs-Einsätze

Bis 19 Uhr waren die Feuerwehren in OÖ am Montag zu 58 Unfällen und Bergungen von hängengebliebenen Pkw und Lkw ausgerückt – es gab laut Rotem Kreuz aber zum Glück keine gröberen Verletzungen. Nachdem Montagnacht in Gugu in Liebenau der Kälterekord mit eisigen -29 Grad gebrochen worden, war, ist es jetzt mit dem Eintreffen der Warmfront mit den tiefen Temperaturen vorbei: Am Dienstag soll es in Oberösterreich sogar wieder Plusgrade geben!