Auf tönernen Füßen | Kickl als Kitt

Auf tönernen Füßen. Der Sommer - immer schon ein Zeitraum, in dem Politiker versuchen, ihr Profil zu schärfen. Während viele ihrer Kolleginnen und Kollegen Ferien machen, nützen sie deren Abwesenheit, um sich selbst ins Rampenlicht zu stellen. Was dabei herauskommt? Manchmal passable Ideen, verfolgenswerte Vorschläge. Nicht selten freilich auch sommerlicher Unfug, der besser nie das Licht der Öffentlichkeit hätte erblicken sollen. Aus diesem sommerlichen Fächer an Vorschlägen, an bunten Diskussionsbeiträgen von unterschiedlicher Substanz, haben wir in den ersten Ferienwochen schon manches geboten bekommen. Was wir dabei von den Regierungspolitikern inhaltlich geboten bekamen und bekommen, das ist das eine. Das andere, wohl gewichtigere: Wir sehen nun täglich, auf welch tönernen Füßen die so zur Schau getragene Harmonie in der türkis-rot-pinken Dreier-Koalition steht.