Semesterferien 2027 um eine Woche verschoben

Die Staffelung in den Semesterferien 2027 sieht nun vor, dass die knapp 500.000 Schülerinnen und Schüler in Wien und Niederösterreich in der ersten Februarwoche frei haben. Die zweite Woche ist jetzt nur mehr Kärnten und dem Burgenland (etwas mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler) vorbehalten, in der dritten stehen die Ferien in Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg (rund 600.000 Schülerinnen und Schüler) auf dem Plan.