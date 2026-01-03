Ladendiebe hatten neues Gewand in Säcken

Die Polizei stellte in dem in der Nähe geparkten Auto des Paares weiteres neuwertiges Gewand sicher. Die 16-jährige Verdächtige war bei der Einvernahme geständig, ihr 24-jähriger Begleiter stritt alles ab. Er behauptete, alles bezahlt zu haben, konnte aber keine Rechnungen vorweisen. Das Diebesduo wird angezeigt.