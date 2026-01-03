Ladendiebe hatten neues Gewand in Säcken

Eisbullen jagen den zehnten Sieg in Folge
Die Polizei ertappte am Freitag zwei Ladendiebe in der Stadt Salzburg. Ein rumänisches Pärchen (24 und 16) hatte Einkaufssäcke mit Waren im Wert von mehr als 1000 Euro dabei. Ein Ladendetektiv identifizierte die Waren als Diebesgut ...
Die Polizei stellte in dem in der Nähe geparkten Auto des Paares weiteres neuwertiges Gewand sicher. Die 16-jährige Verdächtige war bei der Einvernahme geständig, ihr 24-jähriger Begleiter stritt alles ab. Er behauptete, alles bezahlt zu haben, konnte aber keine Rechnungen vorweisen. Das Diebesduo wird angezeigt.
