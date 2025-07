Bildung schadet nicht

Während das vom Königreich Saudi-Arabien (oder war’s doch die FIFA?) veranstaltete Turnier in den USA, wo Donald Trump vorgestern sein „Big Beautiful Bill“ unterschrieben hat, allmählich auf die Vorschlussrunde zusteuert, sofern das heute noch so heißt, geht am Abend bei unseren westlichen Nachbarinnen die Frauen-Europameisterschaft bereits in den zweiten Spieltag der Gruppenphase. Erfreulicherweise nehmen bloß 16 Teams am Bewerb teil und so gestaltet sich das Turnier angenehm schlank und überschaubar. 51 der 55 Verbände hatten sich um die Teilnahme beworben, lediglich San Marino, Gibraltar und Liechtenstein hatten keine Teams gemeldet und Russland eh klar. Es galt allerdings die Regularien für die Qualifikation besonders genau zu lesen, denn alles war wieder mal ganz neu.