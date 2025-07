Ein Augustin, der so gar nicht lieb ist

„Die Nacht ist lau und du bist die geilste Sau!“ Was als humorige Textpassage im Musical „Augustin“ daherkommt, kann getrost als Motto des Abends gelten. Denn was mit der Uraufführung des Hörspiels von Wolfgang Ambros, Joesi Prokopetz und Manfred Tauchen beim Musicalsommer auf die Bühne in Amstetten gebracht wird, sucht seinesgleichen. In der Bearbeitung von Alex Balga und Christian Frank warten nicht nur beliebte Austropop-Ohrwürmer, sondern auch eine packende Geschichte, gespickt mit ganz viel Wiener Schmäh. Neben dem Pointen-Feuerwerk gibt es vor allem nach der Pause aber auch dunkle Minuten mit emotionalem Tiefgang.