„Wir sind ein Familienbetrieb und halten zusammen“

Mit Sorge musste der Chef jener beiden Arbeiter (18, 22), die in Linz-Auwiesen in ihrem Lkw von einer 50-Tonnen-Brücke eingeklemmt worden waren, deren Rettung beobachten. Wie es jetzt weitergeht und bei wem sich der Mühlviertler Firmen-Leiter besonders bedanken will, lesen Sie hier.