Jetzt ist Bregenz-Coach Regi van Acker zufrieden

Die Bregenzer testen am Samstag (18) vor eigenem Publikum das letzte Mal in dieser Sommervorbereitung, die Steinböcke aus Hohenems kommen. Trainer Regi van Ackers Formation für den ÖFB-Cup – die Landeshauptstädter starten nächste Woche bei Regionalligist Vöcklamarkt in den Pokal – wird aber heute noch nicht zu sehen sein. „Die Spieler, die zuletzt gegen Mainz weniger Minuten bekommen haben, werden gegen Hohenems mehr spielen“, sagt SW-Coach Regi van Acker, „das war von Beginn an unser Plan. Alle Spieler müssen auf ihre Minuten kommen.“