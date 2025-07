So viele Akkus-Speicher braucht unser Land

Strom für dunkle Zeit

Dabei kam heraus, dass bei den PV-Modulen bis 2030 zumindest eine Verdoppelung und bis 2040 eine Vervierfachung nötig ist. Bedeutet für Oberösterreich, dass – wenn die Durchschnittsgrößen der Anlagen so bleiben – in fünf Jahren rund 200.000 PV-Anlagen am Netz hängen sollen. Allerdings muss die Leistung in die dunkle Zeit mitgenommen werden können. Und dafür müsste bis 2030 die aktuell installierte Akku-Leistung in Oberösterreich von 275 Megawattstunden auf 921 MWh mehr als verdreifacht und bis 2040 fast versechsfacht werden. Bundesweit wäre eine Verachtfachung nötig. Aktuell sind in unserem Bundesland etwas mehr als ein Drittel der 100.000 PV-Anlagen an Speicher mit angeschlossen.