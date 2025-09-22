Kurzer Polizeieinsatz an Dornbirner Mittelschule

Das steckt hinter der Herbst-Tagundnachtgleiche
Kurz vor Mittag ging am Montag bei der Polizei ein Hinweis auf einen möglichen „sicherheitsrelevanten Vorfall“ an der Dornbirner Mittelschule Baumgarten ein. Aus Vorsichtsgründen wurden Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal umgehend aus dem Schulgebäude geleitet und überprüft.
Schon nach kurzer Zeit konnte die Polizei glücklicherweise Entwarnung geben: Weder im Gebäude noch bei den überprüften Personen wurde bedenkliche Gegenstände wie etwa Waffen oder Sprengstoff gefunden.
