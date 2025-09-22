Kurzer Polizeieinsatz an Dornbirner Mittelschule

Kurz vor Mittag ging am Montag bei der Polizei ein Hinweis auf einen möglichen „sicherheitsrelevanten Vorfall“ an der Dornbirner Mittelschule Baumgarten ein. Aus Vorsichtsgründen wurden Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal umgehend aus dem Schulgebäude geleitet und überprüft.