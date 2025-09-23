Klein-Laster landet nach Kollision im Garten
Auf Abwegen
Nicht schlecht gestaunt haben dürften die Hausbewohner in Nenzing, als am Montagabend plötzlich ein Klein-Lkw in ihrem Garten stand. Schuld am unfreiwilligen Besuch des Transporter-Fahrers war offenbar ein 49-jähriger Pkw-Lenker.
Der Mann mittleren Alters hatte nach ersten Angaben beim Einbiegen auf die L190 den Kleinlaster übersehen und war mit diesem kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter Richtung Garten geschleudert und durchbrach einen Zaun.
Pkw-Lenker erlitt Blessuren
Während der Fahrer des Transporters mit dem Schrecken davon kam, zog sich der Autofahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die beiden Fahrzeuge wurde ebenso beschädigt wie Hecke und Zaun.
