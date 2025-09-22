Crash mit Corvette: Verletzte und hoher Schaden
Hoher Wertverlust
Mit seinem roten Sportflitzer kam der Lenker am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr kurz nach dem Kreisverkehr auf der L55 in Altach (Vorarlberg) von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Baum und blieb dann, entgegen der Fahrtrichtung, auf einem privaten Parkplatz liegen.
Bei dem Unfall gab es Verletzte, über den genauen Grad ist allerdings nichts bekannt. Zudem dürfte der Corvette-Besitzer einen hohen Wertverlust zu beklagen haben: Der Wagen war erst kurzem mit einem neuen Motor aufgerüstet worden und hat nun einen radikalen Wertverlust erlitten.
Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Feuerwehr Altach lotste den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei. Wrackteile wurden eingesammelt und die Straße gesäubert.
