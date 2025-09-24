Jugendlicher Neonazi flennt vor Gericht

Die Geschworenen beraten nur kurz. 8 zu 0 Stimmen: schuldig. Das bereits rechtskräftige Urteil: fünf Monate Haft, dazu eine betreute Wohngemeinschaft und Bewährungshilfe. Ob der Richterspruch für den 14-Jährigen ein Neuanfang ist oder nur eine weitere Station auf einem verlorenen Weg, bleibt abzuwarten. „Dass das Ihre letzte Chance ist, das Ruder rumzureißen, ist Ihnen hoffentlich klar. Wenn Sie sich nicht an die Auflagen halten, war es das – und Sie wandern ins Gefängnis“, spricht die Richterin Klartext. Der Verurteilte bekräftigt daraufhin noch einmal, die Taten zu bereuen. Er will sich nun um einen Schulabschluss und dann eine Lehrstelle als Maurer kümmern.