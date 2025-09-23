Die Rheintalautobahn: Größte Bausünde Vorarlbergs

Der Udelberg wurde demnach im Jahr 1971 in zwei Teile gesprengt, damit die Autobahntrasse ohne den kostspieligen Bau eines Tunnels fortgeführt werden konnte. Außerdem wurde das angefallene Felsmaterial dringend beim Bau des Teilstückes zwischen Dornbirn-Nord und Götzis verwendet. „Ich hab’s ja gesagt. Zu weicher Boden“, sagte ich zur Rechtfertigung der Ingenieure von damals. „Wie konnte man nur eine derartige Bausünde genehmigen und überhaupt zulassen?“, äußerte Oliver konsterniert. „Ja, gab es damals überhaupt keine Interventionen?“ – „Da bin ich, ehrlich gesagt, überfragt“, antwortete ich. „Ich kann mich allerdings noch lebhaft an eine Teilsprengung erinnern, denn mein Vater interessierte das sehr, und so waren wir einmal Zaungäste. Das donnerte und krachte und staubte! Mir hat das als Bub unheimlich gut gefallen.“