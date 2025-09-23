Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesprengter Udelberg

Die Rheintalautobahn: Größte Bausünde Vorarlbergs

Vorarlberg
23.09.2025 06:15
Aus einem Berg mach zwei: Im Zuge des Baus der Rheintalautobahn wurden gravierende Einschnitte ...
Aus einem Berg mach zwei: Im Zuge des Baus der Rheintalautobahn wurden gravierende Einschnitte am Udelsberg gemacht.(Bild: Oskar Spang, Stadtarchiv Bregenz)

Seinem Besuch aus Deutschland wollte Autor Robert Schneider, ein stolzer Vorarlberger, unlängst die schönen Seiten des Ländles präsentieren. Doch die Fahrt von Bregenz nach Lech wurde zum eher unerfreulichen Ereignis – spätestens als die Deutschen den Autobahndurchstich bei Götzis bemerkten.

0 Kommentare

Im Sommer hatte ich Besuch eines alten Bekannten aus Norddeutschland. Er und seine Frau wollten Ferien in „dem Vorarlberg“ machen, wie sie sich ausdrückten. Ich musste des Langen und Breiten erklären, dass man nicht der oder das Vorarlberg sagt, sondern einfach „Vorarlberg“, um ganz genau zu sein: „Voradlberg“. Natürlich wollte ich den beiden – er ist Verkehrsplaner in Stade, sie Psychotherapeutin – unser Ländle von der allerschönsten Seite zeigen.

Den Bodensee bei Sonnenuntergang, die Hohe Kugel bei Sonnenaufgang. Dazwischen suchte ich den Beweis zu erbringen, dass man hierzulande theoretisch am Morgen im See baden und am Mittag an schattigen Flecken auf einer Wanderung durchs Zuger Tal über den Schnee des Vorjahres laufen kann. Theoretisch. Aber die Klimaerwärmung hat leider auch nicht vor dem Zuger Tal zurückgeschreckt, wie ich bedauernd feststellen musste.

Ob derart massive Eingriffe auch heute noch genehmigt würden?
Ob derart massive Eingriffe auch heute noch genehmigt würden?(Bild: Oskar Spang, Stadtarchiv Bregenz)

Ich traf die beiden in Bregenz, wo sie untergekommen waren. Geplant hatte ich eine Ländle-Rundfahrt. Das Wetter war ausnahmsweise prachtvoll. Nach herzlichem „Hallo!“ und „Lange nicht mehr gesehen!“ sowie dem Hervorkramen alter Geschichten von damals, fragte mich Oliver, so heißt mein Bekannter: „Dieses Bregenz schmiegt sich doch so schön an den See. Eine Schande, dass die Bahngeleise das Ufer zerschneiden. Wie vorausblickend wurde das doch in Lindau gelöst!“

Keine kritischen Bemerkungen von außen
Da hatte er mich auf dem falschen Fuß erwischt. Eigentlich wollte ich beginnen, die Vorzüge von Bregenz zu preisen. Er hatte natürlich völlig recht. Ich antwortete, dass es sehr wohl Bemühungen gegeben habe, die Geleise zu untertunneln, aber der Boden sei zu weich und die Kosten einer unterirdischen Betonummantelung unbezahlbar für so eine kleine Stadt wie Bregenz. Ich weiß nicht, ob das stimmt, meine jedoch, Derartiges irgendwann in der Zeitung gelesen zu haben. Außerdem beginnt mein Herz sofort patriotisch zu schlagen, wenn jemand an meinem schönen Ländle herumkrittelt. Das mag ich nicht.

Nach dem gemeinsamen Frühstück machten wir einen kurzen Spaziergang an der Seepromenade. Den „Platz der Wiener Symphoniker“ empfand Oliver als „raumplanerischen Unfug“ und das Festspielhaus nannte er einen „abscheulichen Betonsilo“. Okay, schön ist das gesamte Ensemble wirklich nicht, da konnte ich beipflichten, aber muss man als Gast in diesem Land immer nur das Negative sehen und mit dem Finger darauf zeigen? Es kam noch härter für mich.

„Was ist denn das bitteschön?“
Als wir nämlich auf der A14 Richtung Oberland fuhren (ich wollte ja die These mit dem Sommerschnee in Lech beweisen), schrie Oliver plötzlich entsetzt: „Was, bitteschön, ist das?“ Dabei zeigte er auf den Autobahndurchstich, den zersägten Udelberg, den kleinen Inselberg inmitten des herrlichen Alpenrheintals. „Kannst du irgendwo ausfahren? Das will ich mir genau anschauen!“ Mir blieb nichts anderes übrig, als bei Klaus die Ausfahrt zu nehmen, zurückzufahren und irgendwo zu parken, wo Oliver die „wohl schlimmste raumplanerische Schande Europas“, wie er sich ausdrückte, endlos lang zu fotografieren begann. Er löcherte mich mit Fragen, auf die ich keine Antworten hatte, während Heike (das ist seine Frau) auf dem Handy herumwischte und Wikipedia-Fakten zum Bau der Rheintalautobahn vortrug.

Schüttungen beim Bau der Rheintalautobahn 1968.
Schüttungen beim Bau der Rheintalautobahn 1968.(Bild: Oskar Spang, Stadtarchiv Bregenz)

Der Udelberg wurde demnach im Jahr 1971 in zwei Teile gesprengt, damit die Autobahntrasse ohne den kostspieligen Bau eines Tunnels fortgeführt werden konnte. Außerdem wurde das angefallene Felsmaterial dringend beim Bau des Teilstückes zwischen Dornbirn-Nord und Götzis verwendet. „Ich hab’s ja gesagt. Zu weicher Boden“, sagte ich zur Rechtfertigung der Ingenieure von damals. „Wie konnte man nur eine derartige Bausünde genehmigen und überhaupt zulassen?“, äußerte Oliver konsterniert. „Ja, gab es damals überhaupt keine Interventionen?“ – „Da bin ich, ehrlich gesagt, überfragt“, antwortete ich. „Ich kann mich allerdings noch lebhaft an eine Teilsprengung erinnern, denn mein Vater interessierte das sehr, und so waren wir einmal Zaungäste. Das donnerte und krachte und staubte! Mir hat das als Bub unheimlich gut gefallen.“

Keine Lust mehr auf Fremdenführer-Job
Heike fütterte uns noch mit weiteren Fakten, und ich gebe es ganz ehrlich zu: Mir verging schön langsam die Lust, diesen überheblichen Piefkes den Schnee im Zuger Tal zu zeigen. Angeblich, so Heike und Wikipedia weiter, gab es Überlegungen zu einer Überbauung der Durchstichstelle mit sechs Ebenen. Dort sollten Parkplätze, Tankstellen, Geschäfte, Restaurants, Fitness-Einrichtungen und Dienstleistungsbetriebe entstehen. „Aha“, sagte ich uninteressiert, „habe ich nicht gewusst“.

Lesen Sie auch:
Baustelle der Höllentobelbrücke: 92 Menschenleben sollte am Ende der Bau der Arlbergbahnstrecke ...
Krone Plus Logo
Die Arlbergbahn
Eine Strecke, die der Natur abgerungen wurde
18.09.2025
Krone Plus Logo
Über Leben und Werk
Norman Douglas: Schottischer Dandy aus Thüringen
15.09.2025
Krone Plus Logo
Aus alten Schulbüchern
„Kaiser, wir alle wollen deine Kinder sein“
07.09.2025

„Auf solchen Inselbergen muss es doch steinzeitliche Siedlungen gegeben haben“, schürfte Oliver weiter, als wollte er den Udelberg mit eigenen Händen noch einmal abtragen. „Wurde da nichts gefunden? Steinzeitgräber, Klingen, Pfeilspitzen. Ist da nichts dokumentiert? Oder hat man die Funde einfach unter den Tisch fallen lassen?“ – „Also bitte! Auf der Suppe sind wir auch nicht daher geschwommen!“, erwiderte ich empört. „Ganz sicher gibt es da ein paar Speerspitzen und Mammutzähne im Landesmuseum“, log ich ihm vor.

Nachdem sich Oliver bezüglich des zerteilten Udelbergs etwas gefangen hatte, fuhren wir Richtung Arlberg. Die andauernde Meckerei meiner lieben Bekannten über die Verschandelung der Alpenlandschaft durch Liftanlagen, die will ich Ihnen hier nun wirklich ersparen.

Porträt von Robert Schneider
Robert Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
12° / 17°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
12° / 15°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
12° / 16°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
155.195 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
140.370 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.254 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1848 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1685 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1342 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Vorarlberg
Gesprengter Udelberg
Die Rheintalautobahn: Größte Bausünde Vorarlbergs
Krone Plus Logo
Sommer ist zu Ende
Das steckt hinter der Herbst-Tagundnachtgleiche
Gebäude evakuiert
Kurzer Polizeieinsatz an Dornbirner Mittelschule
Einige Negativrekorde
So schlecht waren die Pioneers noch nie zuvor
Hoher Wertverlust
Crash mit Corvette: Verletzte und hoher Schaden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf