Wegen Biberfraß: Baum fiel vor Zollamt auf Straße

Kein Sturm, sondern vielmehr ein Biber zeichnet für einen umgestürzten Baum auf der Straße beim Zollamt in Hohenems (Bezirk Dornbirn) verantwortlich. Das Gehölz krachte am Sonntagnachmittag auf die Fahrbahn, Personen oder Fahrzeuge kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.
Die Straße, die über den Rhein und in die benachbarte Schweiz führt, war nach dem Baumsturz teilweise blockiert. Die Feuerwehr aus Hohenems war aber schnell zur Stelle und beseitigte den von Meister Bockert arg in Mitleidenschaft gezogenen Baum. Nach rund 30 Minuten konnte die Verbindung wieder für den gesamten Verkehr freigegeben werden.
Siedlungen in Wassernähe
Biber kehrten im Jahr 2006 nach 350 Jahren Abwesenheit wieder nach Vorarlberg zurück. Seither ist der Bestand auf über 300 Tiere angewachsen. Sie leben an Flüssen wie dem Rhein, Bächen und Seen. Ihre Siedlungen erkennt man an typisch abgenagten Bäumen und Sträuchern in der Nähe des Wassers.
