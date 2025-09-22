Kritisch der Kritik gegenüber

Christian Beer hat sich als Gründer und Chef der Heron-Gruppe in der Vorarlberger Wirtschaft einen Namen gemacht – der Öffentlichkeit wurde er vor allem durch wiederholte kritische bis ablehnende Stellungnahmen gegenüber Pandemie-Maßnahmen und politischer Steuerung bekannt. Corona war für ihn Anlass, die Veranstaltungsreihe „Perspektiven“ in der Heron Innovations Factory in Dornbirn ins Leben zu rufen. Sie versteht sich laut Beer als Forum für freie Meinungsäußerung und für einen Perspektivenwechsel. Kritiker erkennen dabei jedoch eine bewusste Auswahl kontroverser Akteure, die wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche Narrative in Zweifel ziehen und Nähe zu Verschwörungs- oder Extremismusthemenaufbauen. Bereits frühere Abende zeigten das Profil: So war Kayvan Soufi-Siavash („Ken Jebsen“) zu Gast, eine umstrittene Figur aus der Querdenkerbewegung. Skepsis herrscht nicht wegen der Äußerung grundsätzlich abweichender Meinungen, sondern eher gegenüber dem Umstand, Personen eine Bühne zu geben, die Verschwörungstheorien, Weltuntergangsszenarien und populistische Rhetorik verbreiten.