„Spuren im Schnee“ – der SV Mellau feiert 90 Jahre

„Dieser Verein hat so viele Geschichten zu erzählen. Jetzt war es einfach einmal an der Zeit, dass sie aufgeschrieben wurden, damit sie nicht irgendwann vergessen werden“, verrät SV-Mellau-Obmann Thomas Übelher die Beweggründe, weshalb zum 90-jährigen Bestehens des Vereins ein eigenes Buch mit dem Titel „Spuren im Schnee“ erscheint.
Darin wird ein Bogen vom Gründungsjahr 1935 über den Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg und den ersten alpinen Weltcuprennen bis in die Gegenwart geschlagen. Zudem finden auch die Aufstiegsanlagen in und um Mellau und deren Bedeutung für den Verein Platz in dem Buch.
Was natürlich keinesfalls fehlen darf, sind die Erfolge der Mellauer Sportler, wie jene von Langläufer Alex Marent oder der Skiasse Christian Greber sowie Patrick und Lukas Feurstein. Die werden übrigens ebenso wie Riesentorlaufspezialist Noel Zwischenbrugger diesen Samstag ab 20 Uhr im Mellauer Dorfsaal vor Ort sein, wenn Moderatorin Kerstin Polzer „Spuren im Schnee“ im Rahmen eines feierlichen Jubiläumsabends präsentieren wird.
Kommentare
