14-Jähriger versuchte, Pensionisten auszurauben

Weil er einem Teenager kein Geld geben wollte, wurde ein 72-Jähriger am Dienstag in Vorarlberg von dem Jugendlichen körperlich attackiert. Geld konnte er dem Mann nicht abluchsen, auch die Flucht scheiterte.
Ein 14-jähriger Bursche hat am Dienstagnachmittag in Hohenems versucht, einen 72-jährigen Mann auszurauben. Der vor einer Trafik am Bahnhof wartende Senior wurde laut Polizei von dem Jugendlichen erst aufgefordert, „einen Euro“ herzugeben. Als der Mann dies verweigerte, wurde er vom Teenie angerempelt und in weiterer Folge attackiert.
Der Versuch des 14-Jährigen, dem 72-Jährigen die Geldbörse aus der Hand zu schlagen, misslang allerdings. Der Bursche flüchtete schließlich, wurde aber von einer Polizeistreife kurze Zeit später in Bregenz aufgegriffen. Er wird angezeigt. Der Senior erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
