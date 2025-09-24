14-Jähriger versuchte, Pensionisten auszurauben

Ein 14-jähriger Bursche hat am Dienstagnachmittag in Hohenems versucht, einen 72-jährigen Mann auszurauben. Der vor einer Trafik am Bahnhof wartende Senior wurde laut Polizei von dem Jugendlichen erst aufgefordert, „einen Euro“ herzugeben. Als der Mann dies verweigerte, wurde er vom Teenie angerempelt und in weiterer Folge attackiert.