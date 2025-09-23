Trotz 10 Toren fliegt DSV-Bomber Tas unterm Radar

Ab November wartet der Zivildienst

Beruflich hat Tas die Handelsschule abgeschlossen, im November geht es zum Zivildienst bei der Caritas. „Ich habe viel trainiert, Roman Ellensohn hat mir in Training und Spiel sehr viel beigebracht. Ich hoffe, dass es so weitergeht“, sagt Tas. Wie viele andere junge Kicker träumt auch der 19-Jährige von einer Profikarriere: „Sollte das einmal auf mich zukommen, würde ich das gerne annehmen. Jetzt gilt mein Augenmerk aber dem DSV, mit dem ich einfach eine gute Saison spielen will“, meint Tas. Bei seinen Scorerwerten wäre es kaum verwunderlich, wenn bald der eine oder andere Klub bei ihm anklopft.