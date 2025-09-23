Vorteilswelt
Trotz 10 Toren fliegt DSV-Bomber Tas unterm Radar

Vorarlberg
23.09.2025 09:44
Ömer Efe Tas (1. Reihe links) und seine DSV-Teamkollegen jubelten über den 1:0-Sieg über Hard.
Ömer Efe Tas (1. Reihe links) und seine DSV-Teamkollegen jubelten über den 1:0-Sieg über Hard.(Bild: Dornbirner SV)

19 Treffer durften die Spieler des Dornbirner SV in den ersten sieben Spielen dieser Eliteliga-Vorarlberg-Saison bereits bejubeln. Gleich zehn davon gingen auf das Konto des erst 19-jährigen Ömer Efe Tas. Wer ist der junge Mann, der scheinbar nach Belieben trifft – die „Krone“ weiß es.

Keine Akademie, aber Ambitionen auf Profifußball. Ömer Efe Tas hat in sechs Spielen bereits zehn Treffer erzielt und damit maßgeblichen Anteil am Höhenflug des Dornbirner SV, der nach dem 1:0-Sieg in FAN.at-Spiel gegen Hard auf dem dritten Tabellenplatz liegt. „Gegen Hard gelang ihm ein Kopfballtor, vor dem Tor ist er eiskalt und bringt viel Geschwindigkeit mit“, sagt der sportliche Michael Kovacec.

Noch nicht unter Beobachtung
Der türkisch-stämmige Spieler wurde bislang noch nicht von höher liegenden Klubs entdeckt oder beobachtet. Mit Smith Uyigue ist ein weiterer Spieler aus dem Nachwuchs bärenstark geworden, er ist ähnlich schnell wie auch der von Hatlerdorf gekommene Fabian Kilzer. „Roman Ellensohn, der seit Sommer Trainer ist, hat aus den Burschen richtig viel herausgeholt“, lobt Kovacec seinen Trainer.

Ab November wartet der Zivildienst
Beruflich hat Tas die Handelsschule abgeschlossen, im November geht es zum Zivildienst bei der Caritas. „Ich habe viel trainiert, Roman Ellensohn hat mir in Training und Spiel sehr viel beigebracht. Ich hoffe, dass es so weitergeht“, sagt Tas. Wie viele andere junge Kicker träumt auch der 19-Jährige von einer Profikarriere: „Sollte das einmal auf mich zukommen, würde ich das gerne annehmen. Jetzt gilt mein Augenmerk aber dem DSV, mit dem ich einfach eine gute Saison spielen will“, meint Tas. Bei seinen Scorerwerten wäre es kaum verwunderlich, wenn bald der eine oder andere Klub bei ihm anklopft. 

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
