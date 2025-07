Lungauer Retter auch bei Stau schnell vor Ort

Ein Vierteljahrhundert lang ist Rupert Grießner schon Herr über alle Einsätze in seinem Gebiet. Der Lungau wird beim Roten Kreuz in drei Zonen unterteilt. Grießner koordiniert das Einsatzgeschehen in den Gemeinden rund um St. Michael. „Es hat mich schon früh interessiert. Ich wollte immer anderen helfen“, erzählt er, im Brotberuf Finanzbeamter. Seine ganz persönliche Zeitreise durch die 25 Jahre in der Kommando-Ebene? „Ein tödlicher Motorradunfall in Thomatal war besonders tragisch. Das Kriseninterventionsteam war schnell da.“ Dann, wenn die Tragik des Lebens mit Wucht zuschlägt, sind er mit Team zur Stelle.