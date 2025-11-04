Fettes Gehaltsplus für die Wirtschaftskammer

Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben die Situation beide erkannt. Die Gehälter steigen, aber nur moderat. Metaller: 2,2 Prozent. Brauer: 2,5 Prozent. Eisenbahner: drei Prozent. Jetzt startet dann der Handel in die Verhandlungen: Die Gewerkschaft fordert drei Prozent. Auf alle Fälle wird man unter der Inflation abschließen. Kurzum: Egal wo, das Geld wird zwar mehr, der Wert des Gehaltes wird weniger. Also ein Reallohnverlust. Egal wo? Nein!