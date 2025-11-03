14 Feuerwehrleute löschen brennendes Auto

Gerade noch zu einem Parkplatz schaffte es ein Autolenker mit seinem brennenden Fahrzeug am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr im Salzburger Zell am See. Erste Löschversuche mit Pulver schlugen fehl, die Feuerwehr rückte mit zwei Kommandofahrzeugen und einem Tanklöschzug an und brachte den Brand unter Kontrolle.
Als der Einsatzleiter vor Ort eintraf, schlugen noch immer Flammen aus dem Motorraum. Also ging es mit schwerem Atemschutz zu einem weiteren Löschangriff – der nach kurzer Zeit erfolgreich war.
Warum der Pkw in Brand geraten ist, war vorerst unklar. Nach den Löscharbeiten übergaben die Feuerwehrleute das Fahrzeug wieder an den Besitzer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.