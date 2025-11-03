14 Feuerwehrleute löschen brennendes Auto

Gerade noch zu einem Parkplatz schaffte es ein Autolenker mit seinem brennenden Fahrzeug am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr im Salzburger Zell am See. Erste Löschversuche mit Pulver schlugen fehl, die Feuerwehr rückte mit zwei Kommandofahrzeugen und einem Tanklöschzug an und brachte den Brand unter Kontrolle.