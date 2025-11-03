Vorteilswelt
Im Stadtteil Lehen

Stadt Salzburg bietet kostenlose Impfungen an

Salzburg
03.11.2025 16:00
Symbolbild

Impfen „im Vorbeigehen“ bietet die Stadt Salzburg kommende Woche im Stadtteil Lehen an. Dabei können sich Interessierte die Präparate gegen die echte Grippe und/oder gegen Covid-19 verabreichen lassen. Das Angebot gilt für alle, die in Österreich ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Gültig ist das kostenlose Angebot in der TriBühne Lehen von Montag, 10. November, bis Freitag, 14. November. Montag und Mittwoch sind die Impfungen zwischen zwölf und 16 Uhr möglich, Dienstag, Donnerstag und Freitag zwischen neun und 13 Uhr.

Gegen die „echte“ Grippe gibt es vor Ort den Impfstoff „Influvac Tri“. Gegen Covid-19 wird „Comirnaty L.P.8.1“ angeboten. Eine Anmeldung ist dafür nicht nötig. Allerdings müssen Impfausweis, e-Card und idealerweise ein ausgefüllter Aufklärungsbogen mitgebracht werden. Wer keine e-Card besitzt, braucht einen Ausweis und einen Meldezettel.

