Stadt Salzburg bietet kostenlose Impfungen an

Gegen die „echte“ Grippe gibt es vor Ort den Impfstoff „Influvac Tri“. Gegen Covid-19 wird „Comirnaty L.P.8.1“ angeboten. Eine Anmeldung ist dafür nicht nötig. Allerdings müssen Impfausweis, e-Card und idealerweise ein ausgefüllter Aufklärungsbogen mitgebracht werden. Wer keine e-Card besitzt, braucht einen Ausweis und einen Meldezettel.