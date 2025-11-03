Stadt Salzburg bietet kostenlose Impfungen an

Impfen „im Vorbeigehen“ bietet die Stadt Salzburg kommende Woche im Stadtteil Lehen an. Dabei können sich Interessierte die Präparate gegen die echte Grippe und/oder gegen Covid-19 verabreichen lassen. Das Angebot gilt für alle, die in Österreich ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Gültig ist das kostenlose Angebot in der TriBühne Lehen von Montag, 10. November, bis Freitag, 14. November. Montag und Mittwoch sind die Impfungen zwischen zwölf und 16 Uhr möglich, Dienstag, Donnerstag und Freitag zwischen neun und 13 Uhr.
Gegen die „echte“ Grippe gibt es vor Ort den Impfstoff „Influvac Tri“. Gegen Covid-19 wird „Comirnaty L.P.8.1“ angeboten. Eine Anmeldung ist dafür nicht nötig. Allerdings müssen Impfausweis, e-Card und idealerweise ein ausgefüllter Aufklärungsbogen mitgebracht werden. Wer keine e-Card besitzt, braucht einen Ausweis und einen Meldezettel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.