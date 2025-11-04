Vorteilswelt
Direkt nach Marrakesch

Eurowings erweitert das Winterprogramm ab Salzburg

Salzburg
04.11.2025 12:09
Symbolbild.
Symbolbild.

Eurowings baut das Winterflugprogramm ab Salzburg aus: Ab sofort gibt es neue Direktverbindungen nach Marrakesch, Pristina im Testbetrieb und wöchentliche Flüge nach Beirut.

Ab sofort fliegt die Lufthansa-Tochter zweimal wöchentlich direkt nach Marrakesch – dienstags sowie abwechselnd freitags oder samstags. Die marokkanische Stadt ist eine der vier Königsstädte des Landes und bekannt für ihre historische Altstadt.

Neu im Programm ist Pristina: Die Strecke wird über die Weihnachtsfeiertage im Testbetrieb angeboten, bei Erfolg könnte sie dauerhaft aufgenommen werden. Außerdem gibt es montags eine wöchentliche Verbindung nach Beirut.

Beliebte Ziele wie Barcelona, Palma de Mallorca, Teneriffa, Gran Canaria, Hurghada und Marsa Alam bleiben weiterhin im Flugplan. Auch deutsche Städte wie Berlin, Düsseldorf und Hamburg werden regelmäßig angeflogen.

