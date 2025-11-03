Vorteilswelt
Juniors am Vormarsch

Nordisches Duo dominiert die Alps Hockey League

Salzburg
03.11.2025 13:00
Maxim Eliseev (re.) ist derzeit nicht zu stoppen.
Maxim Eliseev (re.) ist derzeit nicht zu stoppen.(Bild: Manuel Mackinger - EC Red Bull Salzburg)

Die Juniors könnten als Inspiration für die strauchelnden Eisbullen dienen. Das Farmteam hat in der Alps Hockey League weiter den Platz an der Sonne inne. Grund dafür sind auch Maxim Eliseev und Jesse Juhola. Die beiden Finnen führern souverän die ligaweite Scorerwertung an.

Die Länderspielpause kommt für die Eisbullen wohl zur rechten Zeit. Für Nissner, Huber, Schneider, Thaler, Kickert und Tolvanen geht’s zum Nationalteam. Der Rest steht nach zwei Tagen Durchschnaufen und Abschalten ab heute wieder am Eis und trainiert.

Zitat Icon

Ich versuche einfach, mich auf jedes Spiel und jeden Shift zu fokussieren

Maxim Eliseev

Wollen sich die Cracks von Manny Viveiros inspirieren lassen, müssten sie nur einen Blick in die eigene Akademie werfen. Das Farmteam führt nach 15 Spielen die Alps Hockey League an. Einen großen Anteil daran haben Maxim Eliseev und Jesse Juhola. Das Finnen-Duo trug sich auch Samstag beim 5:2-Erfolg über Gröden wieder in die Torschützenliste ein und ist das Um und Auf in der ligaweiten Scorerwertung. Juhola liegt mit 28 Punkten (acht Tore, 20 Assists) auf der Eins, Eliseev auf der Zwei (26 Punkte, 13 Tore, 13 Assists). „Ich versuche einfach, mich auf jedes Spiel und jeden Shift zu fokussieren“, erklärt Eliseev.

Lesen Sie auch:
Fabian Müllauer
Biathlon
„Für diese Jahreszeit ist das echter Luxus“
02.11.2025

Der Fan von NHL-Topstar Kirill Kaprizov nimmt auch eine ganz bestimmte Rolle an: „Ich sehe mich selbst als Leader, will in jeder Partie performen.“

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Salzburg

