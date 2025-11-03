Nordisches Duo dominiert die Alps Hockey League

Die Juniors könnten als Inspiration für die strauchelnden Eisbullen dienen. Das Farmteam hat in der Alps Hockey League weiter den Platz an der Sonne inne. Grund dafür sind auch Maxim Eliseev und Jesse Juhola. Die beiden Finnen führern souverän die ligaweite Scorerwertung an.
Die Länderspielpause kommt für die Eisbullen wohl zur rechten Zeit. Für Nissner, Huber, Schneider, Thaler, Kickert und Tolvanen geht’s zum Nationalteam. Der Rest steht nach zwei Tagen Durchschnaufen und Abschalten ab heute wieder am Eis und trainiert.
Ich versuche einfach, mich auf jedes Spiel und jeden Shift zu fokussieren
Maxim Eliseev
Wollen sich die Cracks von Manny Viveiros inspirieren lassen, müssten sie nur einen Blick in die eigene Akademie werfen. Das Farmteam führt nach 15 Spielen die Alps Hockey League an. Einen großen Anteil daran haben Maxim Eliseev und Jesse Juhola. Das Finnen-Duo trug sich auch Samstag beim 5:2-Erfolg über Gröden wieder in die Torschützenliste ein und ist das Um und Auf in der ligaweiten Scorerwertung. Juhola liegt mit 28 Punkten (acht Tore, 20 Assists) auf der Eins, Eliseev auf der Zwei (26 Punkte, 13 Tore, 13 Assists). „Ich versuche einfach, mich auf jedes Spiel und jeden Shift zu fokussieren“, erklärt Eliseev.
Der Fan von NHL-Topstar Kirill Kaprizov nimmt auch eine ganz bestimmte Rolle an: „Ich sehe mich selbst als Leader, will in jeder Partie performen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.