Nordisches Duo dominiert die Alps Hockey League

Wollen sich die Cracks von Manny Viveiros inspirieren lassen, müssten sie nur einen Blick in die eigene Akademie werfen. Das Farmteam führt nach 15 Spielen die Alps Hockey League an. Einen großen Anteil daran haben Maxim Eliseev und Jesse Juhola. Das Finnen-Duo trug sich auch Samstag beim 5:2-Erfolg über Gröden wieder in die Torschützenliste ein und ist das Um und Auf in der ligaweiten Scorerwertung. Juhola liegt mit 28 Punkten (acht Tore, 20 Assists) auf der Eins, Eliseev auf der Zwei (26 Punkte, 13 Tore, 13 Assists). „Ich versuche einfach, mich auf jedes Spiel und jeden Shift zu fokussieren“, erklärt Eliseev.